La squadra di basket femminile di Schio si conferma campione della Coppa Italia, vincendo per la sesta volta consecutiva. Nella finale disputata a Tortona, la Famila Wuber ha superato Derthona con il punteggio di 79-72, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama nazionale. Questa vittoria rappresenta un ulteriore prestigio nella storia della società, che continua a dimostrarsi una delle realtà più competitive del campionato italiano.

La Coppa Italia non cambia padrone ed anche per quest’anno rimane a Schio. La Famila Wuber ha infatti da poco conquistato la sua sesta coppa tricolore consecutiva, l’ennesima della sua storia, battendo per 79-72 Derthona nella finale giocata a Tortona. La squadra veneta si conferma campione, al termine di un ultimo atto molto equilibrato, nel quale Derthona ha ceduto solo nelle battute finali. MVP del match Cecilia Zandalasini con 21 punti (45 da tre), assistita dai 16 di Shepard ed i 15 di Badiane. Avvio di partita equilibrato; a Conte e Fontaine risponde da tre Zandalasini per la prima parità (5-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva

Leggi anche: Basket, Coppa Italia femminile: non sbagliano Schio e Venezia. In semifinale anche Sassari e Derthona

Leggi anche: Basket femminile, Derthona firma l’impresa e affronterà Schio in finale di Coppa Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Basket femminile, un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva - La Famila Wuber ha infatti da poco conquistato la sua sesta coppa tricolore ... oasport.it