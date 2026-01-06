Basket femminile un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva
La squadra di basket femminile di Schio si conferma campione della Coppa Italia, vincendo per la sesta volta consecutiva. Nella finale disputata a Tortona, la Famila Wuber ha superato Derthona con il punteggio di 79-72, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama nazionale. Questa vittoria rappresenta un ulteriore prestigio nella storia della società, che continua a dimostrarsi una delle realtà più competitive del campionato italiano.
La Coppa Italia non cambia padrone ed anche per quest’anno rimane a Schio. La Famila Wuber ha infatti da poco conquistato la sua sesta coppa tricolore consecutiva, l’ennesima della sua storia, battendo per 79-72 Derthona nella finale giocata a Tortona. La squadra veneta si conferma campione, al termine di un ultimo atto molto equilibrato, nel quale Derthona ha ceduto solo nelle battute finali. MVP del match Cecilia Zandalasini con 21 punti (45 da tre), assistita dai 16 di Shepard ed i 15 di Badiane. Avvio di partita equilibrato; a Conte e Fontaine risponde da tre Zandalasini per la prima parità (5-5). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Basket, Coppa Italia femminile: non sbagliano Schio e Venezia. In semifinale anche Sassari e Derthona
Leggi anche: Basket femminile, Derthona firma l’impresa e affronterà Schio in finale di Coppa Italia
Basket femminile, un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva - La Famila Wuber ha infatti da poco conquistato la sua sesta coppa tricolore ... oasport.it
LIVE Derthona-Schio 72-79, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: le venete trionfano ancora! - 42 Comincia la premiazione mentre Giorgia Sottana, capitana e leader storica di Schio, annuncia che questa ... oasport.it
Final Eight 2026 di basket femminile Seria A1: Schio, Sassari, Derthona e Venezia qualificate per le semifinali - Questa sera sono state definite le due semifinali delle A2A Final Eight di Serie A1. quotidianopiemontese.it
Domani l'atto finale della Coppa Italia di A2 di basket femminile a Tortona - facebook.com facebook
Si chiama Audi Crooks, ha 21 anni, è il nuovo fenomeno mondiale del basket femminile, ma sui social ha milioni di haters: - nelle ultime cinque partite ha segnato 47, 30, 30, 41 e 35 punti, e i media americani l'hanno soprannominata "Lady Shaq"... - in questa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.