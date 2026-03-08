Pallanuoto femminile Coppa Italia | Orizzonte Catania vince il sesto titolo

L’Ekipe Orizzonte Catania ha vinto la Coppa Italia di pallanuoto femminile durante la Final Six a Napoli, conquistando il suo sesto titolo. La squadra ha battuto le avversarie in finale, aggiungendo così un altro trofeo alla sua collezione. La competizione si è svolta con le migliori squadre italiane e si è conclusa con questa vittoria per il team siciliano.

Ancora loro. L'Ekipe Orizzonte Catania scrive la storia della pallanuoto femminile italiana, alzando al cielo ancora una volta la Coppa Italia nella Final Six disputata a Napoli. La squadra siciliana Ekipe Orizzonte Catania conquista il trofeo battendo in finale la Pallanuoto Trieste per 11-7 portando a casa la sesta Coppa Italia della propria storia. Un vero record per le siciliane che hanno vinto 6 volte il torneo su quindici edizioni dispiutate. Un successo costruito con autorità, restando sempre in controllo della partita. Nella finale, la squadra allenata da Martina Miceli impone il proprio ritmo fin dall'inizio, dimostrando solidità difensiva e grande efficacia sotto porta.