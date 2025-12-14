Pallamano Serie A Gold | Fasano si impone in casa contro Trieste

La Junior Fasano ottiene la seconda vittoria consecutiva in Serie A Gold, battendo in casa la Pallamano Trieste 1970 con un punteggio di 29-28. La sfida della 14ª giornata si è rivelata intensa e combattuta, consolidando la posizione della squadra pugliese in classifica e evidenziando l'importanza di ogni singolo punteggio nel campionato.

Pallamano: Siracusa sbanca Bolzano, Fasano supera Trieste in Serie A Gold. Ok Cassano Magnago - La 14esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025- oasport.it

Serie A Gold [14^] | JUNIOR FASANO - TRIESTE

