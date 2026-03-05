Pallamano torna il campionato con Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank

FASANO - Messa da parte l'amarezza per la prematura uscita ai quarti di Coppa Italia contro la Teamnetwork Albatro Siracusa, che ha poi vinto il torneo, ritorna sabato, 7 marzo, la Serie A Gold, con la Junior Fasano che ospiterà alle 17.30 la Loacker Bozen Volksbank. Il Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina sarà sede di una gara, valida per la 19^ giornata di campionato, decisamente importante in ottica Play-Off, con i biancazzurri, quarti in classifica, che hanno tre punti di vantaggio sugli alto-atesini, quinti in coabitazione con il Trieste. All'andata il confronto fu vinto per 30-29 dalla squadra oggi allenata da Felipe Gaeta, subentrato a Mario Sporcic, con i fasanesi a lungo avanti nel punteggio (anche +6) per poi essere rimontati nel finale.