Colpaccio Lecce | Cagliari battuto 2-0 la salvezza è più vicina

Il Lecce ha vinto contro il Cagliari 2-0, portando più vicino il traguardo della salvezza. Gandelman ha segnato al 19' della ripresa, mentre Ramadani ha chiuso il risultato al 31' dello stesso tempo. La squadra di casa ha faticato a reagire e ha subito i gol senza riuscire a trovare la via del gol.

Cagliari-Lecce 0-2 RETI: 19' st Gandelman, 31' st Ramadani CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 4; Zappa 6 (11' st Mazzitelli 5.5), Zé Pedro 6, Mina 5.5, Obert 6 (32' st Trepy 6); Adopo 6, I. Sulemana 6.5; Palestra 6, S. Esposito 5.5, Idrissi 5; Pavoletti 5 (11' st Kiliçsoy 5.5). In panchina: Sherri, Ciocci, Juan Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. Allenatore: Pisacane 6. LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 5; Ramadani 7, L. Coulibaly 6.5 (47' st Fofana sv); Pierotti 6 (41' st Ngom sv), Gandelman 7 (41' st Siebert sv), Sottil 5.