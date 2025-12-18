Tragedia in Ecuador | l'ex nazionale Mario Pineida ucciso in un agguato a colpi d'arma da fuoco

Una tragedia sconvolge l’Ecuador: Mario Pineida, ex nazionale e attuale giocatore del Barcelona SC, è stato vittima di un agguato letale a Guayaquil. La sua morte ha suscitato shock e dolore tra tifosi e comunità sportive, lasciando un vuoto nel mondo del calcio e nel cuore di chi lo conosceva.

Mario Pineida, difensore 33enne del Barcelona SC è stato freddato mercoledì pomeriggio da due killer in scooter sulle strade di Guayaquil. Ex nazionale dell'Ecuador con cui giocò per le qualificazioni mondiali in Russia e Qatar, aveva militato anche nel Fluminense.

