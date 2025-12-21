Mo | Cisgiordania ' scontri tra coloni e palestinesi feriti da fuoco Idf'
Ramallah, 21 dic. (Adnkronos) - Coloni israeliani si sono scontrati con palestinesi nella Cisgiordania settentrionale, mentre le forze israeliane presenti sul posto hanno aperto il fuoco contro i palestinesi, ferendone diversi. Lo hanno riferito fonti palestinesi ai media, aggiungendo che i soldati hanno poi arrestato diversi residenti palestinesi della zona di Kafr Qaddum. Un cittadino israeliano di 22 anni è rimasto ferito dalle pietre lanciate sul posto ed è stato successivamente trasportato in ospedale. La polizia israeliana ha dichiarato che sta indagando sull'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
