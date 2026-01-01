Roma gli esplode un petardo in mano durante i festeggiamenti | uomo di 63 anni perde la mano e muore per emorragia ad Acilia - VIDEO

A Roma, un uomo di 63 anni ha perso la vita a causa di un petardo esploso durante i festeggiamenti ad Acilia. L’esplosione ha provocato un’amputazione immediata e grave emorragia, che ha impedito il salvataggio. Al momento, non sono ancora chiare le circostanze dell’incidente, né se l’uomo maneggiava il petardo autonomamente o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

