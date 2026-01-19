Nella città di Karachi, Pakistan, un incendio ha interessato durante la notte il centro commerciale Gul Plaza. I vigili del fuoco locali sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’incidente ha causato danni significativi alle strutture, mentre le operazioni di soccorso proseguono per valutare eventuali vittime e verificare le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco della città portuale di Karachi, nel sud del Pakistan, sono al lavoro su un incendio divampato durante la notte in un centro commerciale a più piani, noto come Gul Plaza. Nel rogo sono morte almeno 11 persone, tra cui un vigile del fuoco, ma il bilancio potrebbe aumentare. L’incendio è scoppiato ieri sera al Gul Plaza, propagandosi rapidamente nei negozi che vendevano cosmetici, abbigliamento e articoli in plastica. Circa il 75% dell’incendio è stato domato, ma i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di altre quattro-sei ore per tenerlo completamente sotto controllo. Undici corpi sono stati recuperati dall’edificio di quattro piani e dal seminterrato, che ospitava circa 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, incendio in un centro commerciale di Karachi: i soccorsi tra le macerie

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. I vigili del fuoco della città hanno intervenuto per domare le fiamme, che hanno causato la perdita di sei vite. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare eventi simili in futuro.

