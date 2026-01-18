Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Un enorme incendio ha devastato nella tarda serata di sabato un centro commerciale a più piani nella città di Karachi, la più grande del sud del Pakistan, causando la morte di almeno tre persone e il ferimento di circa una dozzina di altre, secondo quanto riferito da polizia e soccorritori. Vigili del fuoco e operatori dei soccorsi sono accorsi al Gul Plaza poco dopo le 22:00 ora locale, dopo le prime segnalazioni del rogo, hanno riferito le autorità. Secondo i media locali, la maggior parte dei proprietari dei negozi stava chiudendo o aveva già lasciato il centro quando l’incendio è scoppiato e si è propagato rapidamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti; TASS (TELEGRAM) * «IL BILANCIO DELLE VITTIME DELL'INCENDIO DIVAMPATO IN UN CENTRO COMMERCIALE A KARACHI, IN PAKISTAN, È SALITO A CINQUE, CON VENTI FERITI.

