Le pagelle di Salernitana-Cosenza evidenziano una partita senza reti, con prestazioni sottotono da parte della squadra granata. Ferrari e Carriero sono tra i più deludenti, mentre Capomaggio si distingue positivamente anche in difesa. La gara conferma le difficoltà della Salernitana nel trovare continuità e mordente, lasciando aperta la questione sulla capacità di risalita della squadra in vista delle prossime sfide.

Pagelle Salernitana-Cosenza: granata senza mordente. Le pagelle di Salernitana-Cosenza fotografano una squadra granata ancora fragile, contratta e incapace di sfruttare un’occasione d’oro per rilanciarsi dopo la scoppola di Siracusa. All’Arechi finisce 0-0 contro l’undici di Buscè più brillante nel primo tempo e vicino al colpo grosso nella ripresa. Dall’altra parte i granata possono dolersi solo per il rigore fallito da Ferrari al termine di una prova scialba e con uno sterile predominio territoriale nella ripresa. La Salernitana parte con il freno a mano tirato e soffre l’intensità dei silani, che trovano due volte la via del gol con Garritano e Florenzi, ma entrambe le reti vengono annullate per fuorigioco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagelle Salernitana-Cosenza 0-0: Ferrari disastro, male Carriero, Capomaggio ok anche in difesa

Leggi anche: Pagelle Salernitana-Crotone 0-0: i granata perdono la vetta, male Inglese e Capomaggio

Leggi anche: Pagelle Salernitana-Trapani 1-1, perché insistere su Inglese? Capomaggio e Tascone al piccolo trotto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cosenza-Monopoli, le pagelle: rimandati Ciotti ed Emmausso · CosenzaChannel.it; Siracusa-Salernitana: esordio choc per i nuovi, si salva solo Achik; Cosenza-Monopoli 0-2, le pagelle dei rossoblù. Disastro Vettorel, Buscè non incide con i cambi; Pagelle: senza garra è una rosa a stento da playoff. E' così che si sistema la difesa?.

Vettorel e il palo fermano Salernitana e Cosenza: è 0-0 all’Arechi - Il portiere neutralizza il rigore di Ferrari nel primo tempo, Kouan colpisce il legno vanificando una grandissima chance ... tifocosenza.it