Pagelle Cavese-Salernitana 1-1 | non basta Lescano Tascone svogliato Donnarumma insicuro

La partita tra Cavese e Salernitana termina con un pareggio 1-1, dopo che Lescano segna ma non basta. La Salernitana, che voleva approfittare di un'occasione persa del Benevento, inizia con determinazione e pressing alto. Nel primo tempo, i granata creano alcune buone opportunità, soprattutto con l’attacco tra Achik, Lescano e Molina. Tuttavia, alcune prestazioni individuali non convincono, come quella di Tascone, apparso svogliato, o di Donnarumma, che mostra insicurezze tra i pali.

I granata non approfittano del mezzo passo falso del Benevento. La Salernitana parte con personalità e approccio aggressivo, costruendo le occasioni migliori nel primo tempo sull'asse Achik-Lescano-Molina. Dopo alcune chance nitide – in particolare l'opportunità per Molina e la rovesciata alta di Lescano – i granata trovano il meritato vantaggio al 34', con il cross perfetto di Achik e l'incornata in tuffo di Lescano. La Cavese reagisce a sprazzi, ma nella prima frazione è Donnarumma a farsi trovare pronto nelle situazioni più insidiose.