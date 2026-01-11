Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16 | Pamé e Pipitò mostruosi magia Scarnato Catino una freccia – VOTI

Le pagelle della partita tra Juventus e Virtus Entella Under 16, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26, analizzano le prestazioni dei giovani atleti in campo. Pamé e Pipitò si sono distinti per le loro qualità, mentre Scarnato ha mostrato momenti di talento. Catino si è distinto come una freccia. Di seguito i voti e i giudizi sui protagonisti di questa sfida.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato. Brostic 6,5 – Dà la sicurezza dimostrata per tutto l'arco della stagione, non sempre reattivo in occasione dei gol liguri ma si riscatta parando un rigore nel finale. Catino 7,5 – In velocità non ha eguali, chiunque provi a fermarlo è costretto al fallo. Padrone indisturbato della fascia.

