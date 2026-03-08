Pagelle Juventus Carrarese Under 15 | bis di Paesanti Esposito si scopre bomber Duka una conferma perpetua-VOTI

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 15, si sono distinti diversi giovani talenti. Paesanti ha segnato due volte, mentre Esposito ha dimostrato di poter essere un attaccante decisivo. Duka ha confermato le sue qualità, consolidando la sua presenza in campo. I voti e i giudizi sui protagonisti del match sono stati assegnati a seguito della ventunesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. Pugno 6,5 – Non si sporca eccessivamente i guantoni, quando c'è bisogno lui risponde presente. Una traversa in avvio lo salva, nulla può sui gol ospiti. Laurenti 6,5 – Riproposto sulla corsia di destra, da quella parte ha un cliente non facile ma fa di tutto per limitarlo anche se non sempre ci riesce. 48? Cussotto 6 – Dà un'ulteriore spinta sulla destra con il match già in ghiaccio.