di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Sampdoria Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la tredicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Sampdoria Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. Galavotti 6 – Titolare un po’ a sorpresa, si disimpegna bene. Fortunato in occasione del rocambolesco palo della Samp. Cussotto 7 – Preciso e puntuale in fase difensiva, propositivo in avanti quando richiesto. Non sbaglia quasi mai scelta. 63? Laurenti 6 – Nessun rischio. Modica 7,5 – Una scheggia sulla sinistra, dal suo mancino fuoriescono le migliori iniziative della Juve: una conferma che migliora ogni giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Sampdoria Under 15: Paesanti trascinatore, Vaccarella leader, gemma rara Laruccia – VOTI

Leggi anche: Juventus Sampdoria Under 15 2-0 LIVE: Vaccarella raddoppia, assist di Laruccia

Leggi anche: Pagelle Juventus Bologna Under 15: Laganà, che meraviglia. Laruccia ancora decisivo, Modica a tutto campo – VOTI

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda; Under 17 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate; Le pagelle di Bologna-Juventus: David, altra bocciatura! Sprazzi di Openda; Non basta Baldanzi, la Roma va ko allo Stadium. E la Juventus accorcia in classifica.

Juventus Sampdoria Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com