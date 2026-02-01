Le pagelle Garanzia Tonoli male Beyuku e De Luca stenta

La partita di oggi ha visto Tonoli protagonista, con una prestazione solida e senza errori. Nonostante le difficoltà del vento, il portiere si è messo in mostra per le uscite sicure e alcune parate decisive, confermando di essere una certezza per la squadra. Diversamente, Beyuku e De Luca non sono riusciti a incidere come avrebbero voluto, lasciando qualche spazio di troppo e mostrando qualche limite. In generale, la gara ha messo in evidenza le prestazioni contrastanti dei singoli.

CHICHIZOLA 6,5 Nonostante le folate di vento, è sempre sicuro nelle uscite e in un paio di occasioni ci deve mettere i guantoni. Fortunato sul tap in di Nasti sul palo. TONOLI 6,5 (foto) Rimane sempre una garanzia, con prestazioni sempre su buoni livelli. In una incursione in area guadagnerebbe anche il penalty, ma il Var evidenzia che il contatto è troppo lieve. NADOR 6 Il secondo giallo può starci come no, ma tant'è che 'macchia' in parte un'altra buona prestazione. Nel primo tempo è pressochè perfetto, nella ripresa il primo giallo lo condiziona e forse Sottil doveva toglierlo per evitare rischi.

