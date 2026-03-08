Paduli Vessichelli | Niente sconti sulla salute dei cittadini | chi crede di speculare su questo troverà un muro

Il sindaco di Paduli ha dichiarato che non saranno tollerate speculazioni o comportamenti che possano mettere a rischio la salute dei cittadini e l’ambiente locale. Ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a tutelare l’integrità naturale del territorio e a vigilare con fermezza contro eventuali minacce di carattere sanitario o ambientale. La priorità è la tutela della comunità e del suo habitat naturale.

"Proteggere la salute dei cittadini di Paduli e preservare l'integrità ambientale dell'habitat naturale della mia comunità è non solo una priorità amministrativa, ma un dovere giuridico e soprattutto un vincolo umano che ha verso la comunità tutta la mia Amministrazione. Dico subito che sui temi della salute pubblica non accetto lezioni e non consento, né consentirò strumentalizzazioni elettorali". Lo spiega in una nota il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli. "Circa la vicenda dell'ex Industria laterizi di contrada Carpinelli, nel luglio del 2025 ho firmato una ordinanza, quale massima autorità sanitaria, con la quale ho ingiunto la rimozione e lo smaltimento delle lastre in amianto poste a copertura dei capannoni presso l'ex sito industriale di Carpinelli.