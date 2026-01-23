Ancora disagi idrici a Paduli il sindaco Vessichelli | È una vergogna

A Paduli si registrano ancora problemi idrici a causa di una recente rottura della condotta. Il sindaco Vessichelli ha annunciato interventi urgenti e ha richiesto l’intervento del Prefetto per risolvere la situazione. La carenza d’acqua prosegue, aggravando le difficoltà della popolazione locale e richiedendo attenzione immediata da parte delle autorità competenti.

La carenza idrica torna a colpire duramente il territorio, esasperando una popolazione ormai stremata da continui disservizi. A farsi portavoce del malcontento generale è il sindaco Domenico Vessichelli, che affida a uno sfogo pubblico tutta la frustrazione per l'ennesima emergenza legata alla rete idrica. "È una vergogna! Un altro giorno senza acqua!Per l'ennesima rottura della condotta idrica, la popolazione padulese è in ginocchio.Non è pensabile che a pagare siano sempre i cittadini. Ho chiesto l'utilizzo di autobotti per le esigenze primarie. Unitamente al sindaco di Apice, altro comune coinvolto, chiederemo l'intervento del Prefetto e di tutta la filiera istituzionale affinché venga risolta una volta per sempre questa situazione indecente per un paese civile.

