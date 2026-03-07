Paduli Bonavita fissa gli obiettivi | Prima la salute dei cittadini Nel mirino la bonifica della fornace a Carpinelli

Paduli, Bonavita annuncia gli obiettivi dell’amministrazione comunale e si concentra sulla priorità della salute pubblica. Nel suo intervento, sottolinea l’impegno per la bonifica della fornace situata a Carpinelli, un’area al centro delle attenzioni dell’amministrazione. Il sindaco ribadisce che la tutela dei cittadini rappresenta la prima esigenza da garantire, annunciando azioni concrete in tal senso.

Tempo di lettura: 3 minuti “La salute dei cittadini deve venire prima di tutto”. Con queste parole Daniele Bonavita annuncia l’avvio del lavoro sul programma elettorale del gruppo che si prepara alla prossima tornata amministrativa a Paduli, indicando tra le priorità la tutela della salute pubblica e gli interventi di prevenzione sul territorio. “Quelli della salute e della prevenzione – spiega Bonavita – saranno alcuni dei punti essenziali del programma elettorale del gruppo che ho l’onore di rappresentare. Amministrare un territorio significa prima di tutto tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini”. Tra le questioni ritenute più urgenti c’è la messa in sicurezza e la bonifica della fornace di pignatte situata in contrada Carpinelli, nel territorio di Paduli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

