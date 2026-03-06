8 marzo la condizione delle donne peggiora in provincia la Cgil | Sempre di escono dal mercato del lavoro

L’Osservatorio sull’economia e il lavoro di Forlì-Cesena ha pubblicato i dati sull’occupazione femminile, evidenziando un aumento delle donne che abbandonano il mercato del lavoro. Secondo le rilevazioni, la condizione delle donne in provincia peggiora in occasione dell’8 marzo, con un calo di presenze lavorative rispetto agli anni precedenti. I numeri mostrano un quadro in crescita di donne che lasciano o non entrano più nel mondo del lavoro.

“Un divario enorme, che pesa sulla vita quotidiana delle lavoratrici ma che ha effetti ancora più gravi nel lungo periodo: salari più bassi significano contributi più bassi" I dati dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro della provincia di Forlì-Cesena restituiscono una fotografia molto chiara della condizione delle donne nel nostro territorio. Una fotografia che conferma come, anche in una provincia con livelli occupazionali complessivamente elevati, persistano forti disuguaglianze di genere nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle prospettive future. A rilevarlo è la Cgil, che fornisce una serie di dati in vista dell'8 marzo. Nella provincia di Forlì-Cesena le donne rappresentano il 51% della popolazione residente, ma questa presenza non si traduce in pari opportunità nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

