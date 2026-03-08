Otto marzo Princi | Rinnovare l’impegno per la piena parità di genere

Il 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il ministro del Lavoro ha ribadito l’importanza di rinnovare l’impegno per raggiungere la piena parità di genere. La giornata, istituita dall’Onu, viene vista come un'opportunità per riflettere sulle disuguaglianze ancora presenti nel mondo del lavoro e nella società. Nessuna dichiarazione ha fatto riferimento a cause specifiche o a iniziative concrete.

Lo afferma l'europarlamentare reggina: "La parità non si costruisce solo attraverso leggi e politiche pubbliche ma richiede anche un cambiamento culturale profondo" "La Giornata Internazionale della Donna, istituita l'8 marzo su iniziativa dell'Onu, non è solo una ricorrenza simbolica: è un monito a riflettere sul percorso ancora aperto verso la piena parità di genere e sulle disuguaglianze che ancora restano da colmare. Un impegno che rappresenta oggi una priorità dell'Unione europea". Lo afferma l'europarlamentare calabrese Giusi Princi. "In Italia, il voto delle donne nel referendum del 2 giugno 1946 - prosegue - rappresentò una tappa decisiva nel riconoscimento della loro piena cittadinanza e nell'avvio di un percorso di progressiva affermazione dei diritti nella vita civile, sociale ed economica.

