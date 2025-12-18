Despar Nord | premiato l' impegno sulla parità di genere
Despar Nord si distingue per il suo impegno nella promozione della parità di genere, ottenendo la certificazione UNI/PdR 125:2022. Il riconoscimento, validato dall’ente certificatore DNV, testimonia l’attenzione dell’azienda verso pratiche inclusive e sostenibili, rafforzando il suo ruolo come esempio di responsabilità sociale nel settore della distribuzione.
Despar Nord ha conseguito la certificazione UNIPdR 125:2022 per la promozione della Parità di Genere, a seguito della validazione del proprio sistema e dei processi interni da parte dell’ente certificatore DNV.Questo riconoscimento valorizza un percorso costruito nel tempo, fatto di ascolto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
