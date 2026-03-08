Otto marzo Lionti Uil | Le donne non vogliono mimose ma lavoro stabile e rispetto

In occasione dell’8 marzo, la segretaria generale della Uil Sicilia ha sottolineato che le donne non desiderano solo mimose, ma un lavoro stabile, diritti e rispetto. Ha evidenziato come in Sicilia le donne contribuiscano all’occupazione con oltre 42mila nuove assunzioni, confermando il loro ruolo attivo nel mercato del lavoro. La giornata viene quindi dedicata a ribadire queste richieste e il loro impatto.

"Le donne non chiedono mimose. Chiedono lavoro stabile, diritti e rispetto". Così la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, in occasione dell'8 marzo, la Giornata internazionale della Donna, che aggiunge: "In Sicilia le donne trainano l'occupazione con oltre 42mila nuove lavoratrici e una crescita dell'8,3%. Ma pagano il prezzo più alto con una precarietà cronica e salari inferiori del 20-25% rispetto agli uomini. Dietro ogni contratto precario, ogni part time involontario, ogni stipendio più basso di quello di un collega uomo, c'è, inoltre, una vita reale e faticosa fatta di cura dei figli e dei familiari. Senza dimenticare che troppo spesso il luogo di lavoro resta anche uno dei posti dove si consumano molestie, discriminazioni e violenze.