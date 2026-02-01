Consigliere di centrodestra a Formigine | Diritto di voto alle donne è un attacco all'unità familiare

Il consigliere di centrodestra a Formigine, Righi Riva, ha scatenato una polemica con le sue dichiarazioni sul voto alle donne. Secondo lui, concedere alle donne il diritto di voto rappresenta un attacco all’unità familiare. Le sue parole hanno fatto discutere, e ora si aspetta una risposta dalla politica e dalla società locale.

Polemica per le dichiarazioni di Righi Riva, consigliere comunale di centrodestra a Formigine (Modena): "Il diritto di voto alle donne è stato un attacco all'unità familiare". La condanna del governatore dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale: "Parole gravi e incompatibili con i nostri valori". Durante un consiglio comunale, il consigliere Costantino Righi Riva ha detto che il diritto di voto alle donne mette in crisi l'unità familiare. Una frase shock ha scatenato il caos nel consiglio comunale di Formigine. L'intervento, durante il Consiglio comunale nel Modenese, criticato dal centrosinistra e dal centrodestra. De Pascale: «Parole incompatibili con i valori dell'Emilia-Romagna»

