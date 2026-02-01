Consigliere di centrodestra a Formigine | Diritto di voto alle donne è un attacco all’unità familiare

A Formigine, il consigliere di centrodestra Righi Riva ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni sul diritto di voto alle donne. Secondo lui, questa conquista sarebbe stata un attacco all’unità familiare. Le sue parole hanno fatto discutere, dividendo opinioni tra chi le considera fuori luogo e chi invece le accusa di retroguardia. La polemica continua a infiammare il dibattito locale.

Polemica per le dichiarazioni di Righi Riva, consigliere comunale di centrodestra a Formigine (Modena): "Il diritto di voto alle donne è stato un attacco all'unità familiare". La condanna del governatore dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale: "Parole gravi e incompatibili con i nostri valori". Modena 31 gennaio 2026 - Durante un consiglio comunale, il consigliere Costantino Righi Riva ha detto che il diritto di voto alle donne mette in crisi l'unità familiare. L'intervento, durante il Consiglio comunale nel Modenese, criticato dal centrosinistra e dal centrodestra. De Pascale: «Parole incompatibili con i valori dell'Emilia-Romagna». Alta tensione in consiglio comunale, il centrosinistra lascia l'aula e la seduta finisce anzitempo.

