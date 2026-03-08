Ostia | 5 monopattini gettati nel mare la moda folle dei giovani

A Ostia, domenica scorsa, cinque monopattini sono stati gettati nel mare da alcuni giovani. La scena si è svolta lungo la spiaggia, lasciando i mezzi abbandonati tra le onde e sulla battigia. Le autorità sono intervenute per recuperare i veicoli e verificare la situazione, mentre gli uomini della capitaneria di porto sono impegnati nelle operazioni di salvataggio e rimozione.

La domenica di marzo a Ostia si è trasformata in uno scenario surreale, dove il mare non riflette solo la luce del sole ma anche i resti metallici di una nuova forma di distruzione. Cinque monopattini elettrici sono stati avvistati sul fondo marino vicino al pontile, lanciati con intenzione da gruppi di giovani nottambuli. Non si tratta di incidenti casuali né di danni provocati dal vento, ma di un rituale di svago distorto che sta diventando una moda tra chi cerca emozioni forti mescolate all’alcol. I marchi come Lime, Dott e Bird emergono chiaramente dalle onde, testimoni silenziosi di un comportamento che va oltre il semplice vandalismo per diventare una pratica sociale deviante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia: 5 monopattini gettati nel mare, la moda folle dei giovani A Ostia nasce la folle moda di lanciare i monopattini nel mare dal pontileIl riflesso del sole sul mare calmo di una domenica affollata riesce a malapena a nascondere lo scempio. Ostia si tuffa nel 2026 con il capodanno in mareOstia, 5 gennaio 2026 – Nonostante le previsioni di pioggia che fino a ieri presagivano una fredda mattinata, il sole ha regalato alle centinaia di...