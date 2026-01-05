Ostia si tuffa nel 2026 con il capodanno in mare

Ostia si prepara a celebrare il Capodanno in mare il 5 gennaio 2026. Dopo le previsioni di pioggia, il sole ha reso la giornata più gradevole per chi partecipa a questa tradizione, offrendo un momento di convivialità e continuità della festa. L’evento, che richiama molti appassionati, rappresenta un’occasione per iniziare l’anno con un gesto simbolico e condiviso sulla spiaggia.

Ostia, 5 gennaio 2026 – Nonostante le previsioni di pioggia che fino a ieri presagivano una fredda mattinata, il sole ha regalato alle centinaia di festanti tuffatori un piacevole tepore, per incoraggiarli anche questo 2026 a onorare il bagno di Capodanno. Ormai giunto alla 13 edizione il benaugurale tuffo si è svolto nella consueta atmosfera festosa presso lo stabilimento Belsito di Ostia. Coraggiosi, folli, audaci e temerari in costume da bagno (vietata la muta), rigorosamente rosso, come le cuffie e le magliette che come ogni anno restano a ricordo dell'evento. Il bagno di Capodanno è un evento di cui non si può fare a meno, un'occasione che fa partire in allegria un nuovo anno.

