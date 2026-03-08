A Ostia nasce la folle moda di lanciare i monopattini nel mare dal pontile

A Ostia, alcuni giovani hanno iniziato a lanciare i monopattini nel mare dal pontile, creando un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta in una domenica di forte affluenza, mentre il sole rifletteva sulle acque tranquille. Il gesto ha suscitato reazioni tra i testimoni, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente.

Il riflesso del sole sul mare calmo di una domenica affollata riesce a malapena a nascondere lo scempio. Chi si è regalato la classica passeggiata domenicale sul pontile di Ostia, sperando di godersi il primo assaggio di primavera, si è trovato davanti a uno spettacolo a sorpresa: sagome di metallo che affiorano dal fondo, a pochi metri dalla riva. Sono i monopattini elettrici in sharing. Lime, Dott, Bird: i marchi si distinguono chiaramente tra le onde. Almeno cinque quelli visibili a occhio nudo proprio sul fondo lato Pontile, ma non si esclude possano essere anche di più Non si tratta di incidenti, né di colpi di vento. Secondo quanto raccolto tra i residenti e chi frequenta la zona, dietro quello che sembra un cimitero subacqueo di micro-mobilità ci sarebbe una nuova, assurda, moda.