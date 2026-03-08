Un forte boato è stato avvertito vicino all’ingresso dell’ambasciata americana a Oslo. La polizia norvegese ha confermato l’accaduto, ma non ha ancora individuato le cause né identificato eventuali responsabili. Reuters ha riportato la notizia, sottolineando che al momento non ci sono dettagli certi sulla natura dell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato e chi ci sia dietro. “La polizia è in contatto con l’ambasciata e non ci sono notizie di feriti”, ha aggiunto la polizia. Il boato era collegato all’esplosione di un ordigno che ha causato “lievi danni materiali” a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense a Oslo. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottolineano gli inquirenti, “è troppo presto” per determinare se l’esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra Usa e Iran.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Forte boato presso ingresso dell’ambasciata Usa a Oslo

Leggi anche: Iran, la diretta. Esplosione vicino all'ambasciata Usa a Oslo. L'Idf colpisce tutta Teheran

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. Il Pentagono smentisce Teheran sui prigionieri

Approfondimenti e contenuti su Forte boato.

Temi più discussi: Forte boato vicino all'ambasciata americana a Oslo; Forte boato in città, le case che tremano e la gente in strada: soccorsi sul posto. E' giallo; Esplosione Oslo, danneggiato un ingresso dell'ambasciata Usa; I residenti italiani a Dubai: Una forte esplosione, poi in cielo si è formata una nuvola nerastra.

Boato notturno danneggia ingresso palazzo, verifiche delle forze dell’ordineUn’esplosione ha interessato nella notte un edificio residenziale nella periferia est della Capitale, provocando il danneggiamento dell’ingresso principale e di alcune automobili parcheggiate nelle ... rainews.it

Boato nella notte a Casoria: petardo esplode davanti alla pizzeria: indagini in corsoUn forte boato ha spaventato Casoria centro durante la notte. Intorno alle 2.45 è stata avvertita unesplosione, molti si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse accaduto. Fumo nero e rumore ... ilmattino.it

Un forte boato è stato sentito vicino all'ambasciata americana a Oslo. Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato. #ANSA - facebook.com facebook

Un forte boato è stato sentito vicino all'ambasciata americana a Oslo. Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato. #ANSA x.com