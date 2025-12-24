Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei tra cui l'ex commissario Breton | condanna dell'Ue

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il dipartimento di Stato ha motivato il provvedimento spiegando che le loro azioni equivalgono a una "censura" a scapito degli interessi americani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

