Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei tra cui l'ex commissario Breton | condanna dell'Ue
Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il dipartimento di Stato ha motivato il provvedimento spiegando che le loro azioni equivalgono a una "censura" a scapito degli interessi americani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
