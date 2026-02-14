Comune in campo per l’emergenza In arrivo due nuovi medici di base

A Bollate, la carenza di medici di base ha spinto il Comune a intervenire, portando in città due nuovi medici di medicina generale. Dopo l’apertura degli studi di via Leonardo da Vinci e l’arrivo di due professionisti a giugno, l’amministrazione comunale e Gaia Servizi continuano a lavorare per rafforzare il servizio sanitario locale. Questa decisione mira a garantire un’assistenza più rapida ai cittadini, soprattutto in zone dove la domanda di cure è alta.

Non uno, ma due medici di medicina generale in arrivo a Bollate. Dopo l'inaugurazione un anno fa degli studi di medicina di base in via Leonardo da Vinci, accanto alla farmacia comunale e l'arrivo di due medici lo scorso mese di giugno, continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Bollate e di Gaia Servizi per risolvere il problema dell' emergenza medici di famiglia. Da ieri ha preso servizio la dottoressa Martina Cea in qualità di medico incaricato provvisorio proprio nell' ambulatorio di via Leonardo Da Vinci 21. Il nuovo medico di base prenderà automaticamente in carico tutti i pazienti che erano seguiti da medici andati in pensione: Vezika Cenaj, Federico Magnifico, Maria Grazia, Lorenzo Miccoli.