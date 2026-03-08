L’ospedale Misericordia organizza un open day dedicato alla psoriasi dermatologica. L’evento fa parte di un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Onda, che coinvolge vari ospedali con l’obiettivo di informare il pubblico sulla condizione. Durante la giornata saranno disponibili approfondimenti e consulenze per i visitatori interessati a conoscere meglio questa patologia.

L’ ospedale Misericordia aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sulla psoriasi dermatologica, promossa dalla Fondazione Onda negli ospedali " Bollini Rosa ". Per l’occasione, il reparto di dermatologia, diretta dalla dottoressa Camilla Peccianti, apre le porte alla cittadinanza femminile offrendo consulenze specialistiche gratuite e percorsi informativi mirati, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, all’ambulatorio 1, piano 1 della palazzina Roscini al Misericordia. Il servizio è rivolto a donne di tutte le età che presentino una familiarità per la psoriasi o abbiano già conferma della diagnosi, senza però aver trovato la terapia adeguata. Per accedere è necessario prenotare lunedì 9 marzo, chiamando il numero dedicato 0564 485386, dalle 15 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Open day sulla psoriasi al Misericordia

