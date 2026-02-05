Sparatoria ad Arzano uomo ucciso con cinque colpi di pistola | è Rosario Coppola

Questa mattina ad Arzano, in provincia di Napoli, la polizia continua le ricerche dei killer di Rosario Coppola. L’uomo di 51 anni è stato colpito da cinque colpi di pistola e morto sul colpo ieri sera. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato a questa violenta sparatoria. La zona è stata subito isolata e si cerca di raccogliere eventuali testimonianze. La comunità di Arzano si sveglia con il shock di un nuovo episodio di violenza.

Si chiamava Rosario Coppola, l'uomo di 51 anni che ieri sera è stato ucciso ad Arzano (Napoli). I suoi assassini sono ancora ricercati. Ferito anche il 25enne che si trovava con lui.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rosario Coppola Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne Una sparatoria questa sera ad Arzano, in via Sette Re, ha fatto un morto e un ferito. Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l’auto Una sparatoria si è verificata questa mattina ad Arzano, lungo via Sette Re. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rosario Coppola Argomenti discussi: Agguato ad Arzano, morto un uomo di 52 anni, ferito al braccio un giovane di 25; Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l’auto; Arzano, agguato in strada: ucciso Rosario Coppola, ferito un 25enne; Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario Coppola. Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario CoppolaSi chiamava Rosario Coppola, l’uomo di 51 anni che ieri sera è stato ucciso ad Arzano (Napoli). I suoi assassini sono ancora ricercati. Ferito anche il 25enne che si trovava con lui. fanpage.it Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l’autoAuto crivellata di colpi in via Sette Re. Morto 52enne, colpito alla schiena. Ferito un 25enne. Indagano i carabinieri. fanpage.it L'AGGUATO DI ARZANO - ROSARIO COPPOLA E' STATO COLPITO E UCCISO DA 5 PROIETTILI CHE LO HANNO RAGGIUNTO IN DIVERSE PARTI DEL CORPO - Il 52enne aveva precedenti, non per associazione camorristica. I carabinieri indagano sul mo facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.