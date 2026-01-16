Branco vicino alle abitazioni | attivo il monitoraggio dei lupi a Rocca San Giovanni

Il Comune di Rocca San Giovanni ha avviato un monitoraggio dei lupi nelle vicinanze delle abitazioni, in seguito alla segnalazione di un branco ripreso nelle vicinanze di una casa. L’intervento, condotto da tecnici ed esperti, mira a valutare la presenza e il comportamento degli animali per garantire la sicurezza e la tutela del territorio e delle persone.

Dopo il caso del branco di lupi ripreso vicino a una abitazione, il Comune di Rocca San Giovanni si è attivato con tecnici ed esperti. Si terrà martedì 27 gennaio, alle ore 17.30 nella sala consiliare, l'incontro informativo sulla presenza di lupi nel territorio, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione di protezione ambientale Ambiente eè Vita Abruzzo Ets, gestore della riserva naturale regionale 'Grotte delle Farfalle', e con la partecipazione di rappresentanti della Regione Abruzzo e tecnici ed esperti qualificati del Parco Nazionale della Maiella. "Sarà un momento informativo aperto a tutta la cittadinanza – spiega il sindaco Fabio Caravaggio - che rappresenterà un'utile occasione per presentare i primi dati delle azioni di verifica areale e nel corso del quale si descriveranno i tratti fondamentali della vita del lupo, con la presentazione di alcune linee guida e norme di comportamento per favorire la coesistenza, assicurando la massima attenzione alle comprensibili preoccupazioni dei cittadini".

