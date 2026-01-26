La Regione ha annunciato un nuovo piano di gestione dei lupi, incentrato inizialmente sull’uso di droni e fototrappole per monitorare la presenza degli animali. Solo successivamente si procederà con catture e abbattimenti, in conformità alle normative e alle esigenze di tutela ambientale. Venerdì mattina, due lupi adulti sono stati avvistati in via Monte Dago, a Ancona, offrendo un esempio della presenza di questi animali nella zona.

Ancona, 26 gennaio 2026 – Venerdì mattina erano in via Monte Dago, due lupi adulti che guardavano il panorama da un campo attiguo alla strada. Un automobilista li ha ripresi con il cellulare. Giovedì sera un altro avvistamento, dopo le 22, in via Monteferro, a Montesicuro, sempre una coppia di lupi. Attorno alle 20.30 dello stesso giorno un grosso lupo è stato visto da un residente a Sappanico, nella scalinata che porta al castello della frazione. I cittadini si avvisano tra di loro tramite le chat di quartiere e tramite i social. Un tam tam ricorrente per metter in guardia chi esce con il cane e chi ha animali domestici liberi in giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi, il piano della Regione: “Prima i droni e le fototrappole, poi via a catture e abbattimenti”

Leggi anche: La battaglia contro i lupi: "Catture e abbattimenti"

Lupi, ecco il piano del governo. Il decreto alla volata finale: "Previsti anche gli abbattimenti"Il governo italiano sta finalizzando un decreto che prevede interventi di gestione dei lupi in sovrannumero, inclusi prelievi, trasferimenti e abbattimenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Gestione del lupo: la Regione Marche avvia il piano di controllo e monitoraggio; Lupi, via al piano di monitoraggio; Lollobrigida: Sui lupi verrà recepito un piano per operare come altri Paesi. Animalisti: Serve prevenzione; Non è vero che il lupo ha paura dell’uomo, serve un vero piano di controllo.

Marche Gestione del lupo, piano regionale e dati scientifici a confrontoDopo il cambio normativo via al monitoraggio e al controllo mentre il dibattito rimane acceso, resta il fatto che il predatore fa il predatore mentre noi abbiamo alterato un equilibrio ambientale da a ... qdmnotizie.it

Lupi, via al piano di monitoraggioPer la gestione del lupo la Regione Marche avvia il piano di controllo e monitoraggio. Il declassamento del lupo ... msn.com

Gli uomini di Toscano controllano la gara dall’inizio alla fine. Lupi evanescenti e travolti sul piano del gioco - facebook.com facebook

Vitri (Pd), 'presenza dei lupi è un'emergenza, serve un piano d'azione'. Consigliera nelle Marche: "Occorre impegnarsi affinché resti a vivere nel suo habitat" #ANSA x.com