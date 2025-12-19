Riposto raccolti oltre 1200 giocattoli per bambini in ospedale e famiglie locali
Si è conclusa con un risultato straordinario la raccolta di giocattoli promossa a Riposto da Mad Accademia, in collaborazione con il Leo Club Catania Val Dirillo - Lions International, con il patrocinio del Comune di Riposto. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Il mio amico e collega Davide Vasta, in questo momento di grande difficoltà per la comunità di Riposto, ci chiede un aiuto e noi non faremo mancare il nostro supporto. Uniti e solidali Raccolta fondi per la popolazione del territorio ripostese colpita dagli e - facebook.com facebook
