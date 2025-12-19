Riposto raccolti oltre 1200 giocattoli per bambini in ospedale e famiglie locali

Si è conclusa con un risultato straordinario la raccolta di giocattoli promossa a Riposto da Mad Accademia, in collaborazione con il Leo Club Catania Val Dirillo - Lions International, con il patrocinio del Comune di Riposto. L'iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte.

