nido iscrizioni al via servizi per bimbi fino a 36 mesi scadenza fissata il 2 aprile

SCARLINO Il Comune di Scarlino informa che sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale " L’albero azzurro " per l’anno educativo 20262027. Il servizio è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi di età; la priorità sarà assegnata ai bambini che compiono 12 mesi entro il 31 dicembre 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 aprile 2026. Il nido offre diverse fasce di frequenza dal lunedì al venerdì: tempo mattina con orario dalle 8 alle 13.30 (pranzo incluso), tempo pieno con orario dalle 8 alle 16.30 (pranzo incluso) e la possibilità del sabato mattina dalle 8 alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’asilo nido torna a Cortenuova. Porte aperte al nuovo Melograno: "Accoglierà fino a 36 bambini"A Cortenuova riapre l’asilo nido Il Melograno.

PNRR Istruzione, la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza: spesa al 36%, studentati fermi al palo e affidati ai privati, mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidiA otto mesi dalla scadenza, il PNRR Istruzione mostra ritardi significativi, con una spesa al 36% e pochi progressi sugli studentati.

Nidi d’infanzia a Capannori, al via le iscrizioni e gli open dayDa marzo le domande per l’anno educativo 2026-2027: visite su prenotazione nelle strutture comunali e in concessione ... luccaindiretta.it

ISCRIZIONI APERTE / OPEN DAY Nidi e Scuole dell’Infanzia Comunali del Comune di Novellara Nidi d’infanzia Birillo e Aquilone Nido – dal 12 gennaio al 5 maggio 2026 per bambine e bambini nati/e nel 2024, 2025, 2026 (nati/e fino al 30 aprile 2026) - facebook.com facebook