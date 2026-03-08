Oggi lezione con Samuel Antinelli il ballerino e attore di Amici

Oggi ad Arezzo si tiene una lezione con Samuel Antinelli, ballerino e attore noto per aver partecipato al programma televisivo Amici. Antinelli, che ha già lavorato con artisti come Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta, è arrivato in città per offrire una sessione di formazione a giovani e appassionati di danza. La scuola locale ospita questa iniziativa promossa dall'organizzazione.

Dopo Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta arriva ad Arezzo un giovanissimo e talentuoso ballerino sempre provenientie da Amici. Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza, annunicia l’arrivo ad Arezzo di Samuel Antinelli. Il ballerio e attore classe 2005, terrà oggi domenica 8 marzo due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 812 anni ed una open classe per gli over 13 anni alla scuola di danza cittadina. Antinelli ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l’Italia, fino a quando, nel 2022, entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filippi nella squadra di Emanuel Lo nella categoria ballo hip hop e vince una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

