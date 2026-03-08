Oggi ad Arezzo si tiene una lezione con Samuel Antinelli, ballerino e attore noto per aver partecipato al programma televisivo Amici. Antinelli, che ha già lavorato con artisti come Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta, è arrivato in città per offrire una sessione di formazione a giovani e appassionati di danza. La scuola locale ospita questa iniziativa promossa dall'organizzazione.

Dopo Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta arriva ad Arezzo un giovanissimo e talentuoso ballerino sempre provenientie da Amici. Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza, annunicia l’arrivo ad Arezzo di Samuel Antinelli. Il ballerio e attore classe 2005, terrà oggi domenica 8 marzo due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 812 anni ed una open classe per gli over 13 anni alla scuola di danza cittadina. Antinelli ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l’Italia, fino a quando, nel 2022, entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filippi nella squadra di Emanuel Lo nella categoria ballo hip hop e vince una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi lezione con Samuel Antinelli, il ballerino e attore di Amici

Arriva Samuel Antinelli. Il ballerino e attore di AmiciAREZZO "Dopo Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta non potevano continuare che con un giovanissimo e talentuoso...

Da Amici arriva ad Arezzo il ballerino e attore Samuel AntinelliArezzo, 18 febbraio 2026 – Classe 2005, ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l’Italia, fino...

Aggiornamenti e notizie su Samuel Antinelli.

Temi più discussi: Oggi lezione con Samuel Antinelli, il ballerino e attore di Amici; Arriva Samuel Antinelli, il ballerino e attore di Amici; Arriva Samuel Antinelli Il ballerino e attore di Amici.

Arriva Samuel Antinelli. Il ballerino e attore di AmiciAREZZO Dopo Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta non potevano continuare che con un giovanissimo e talentuoso ... msn.com

Samuel Antinelli, il ballerino alla Maison della danzaDomenica 8 marzo presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine young (8-12 anni) e junior/senior (open classe over 13 anni) ... lanazione.it

Nella bacheca parecchio grunge del Comune di Arezzo è apparsa nella notte la locandina che racconta il prossimo incredibile stage con SAMUEL ANTINELLI. Dove In via Bernardo Tanucci, 24 presso la sede aretina de La Maison della Danza. Quando Do - facebook.com facebook