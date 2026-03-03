Arriva Samuel Antinelli Il ballerino e attore di Amici

Arriva Samuel Antinelli, ballerino e attore noto per la sua partecipazione a Amici. La sua presenza si aggiunge a quella di altri artisti come Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta. Antinelli è descritto come un giovane talento, poliedrico e molto apprezzato dai giovani, pronto a portare la sua energia nel panorama dello spettacolo.

AREZZO "Dopo Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia e Marcello Sacchetta non potevano continuare che con un giovanissimo e talentuoso ballerino proveniente da Amici, un artista poliedrico ed esplosivo, un artista versatile e molto amato dai giovani". Così Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza, annuniciando l'arrivo ad Arezzo di Samuel Antinelli. Il ballerio e attore classe 2005, terrà domenica 8 marzo due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 812 anni ed una open classe per gli over 13 anni alla scuola di danza cittadina. Antinelli ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l'Italia. Domenica 8 marzo 2026 presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine young (8-12 anni) e junior/senior (open classe over 13 anni). Nella bacheca parecchio grunge del Comune di Arezzo è apparsa nella notte la locandina che racconta il prossimo incredibile stage con SAMUEL ANTINELLI. Dove In via Bernardo Tanucci, 24 presso la sede aretina de La Maison della Danza.