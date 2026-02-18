da amici arriva ad arezzo il ballerino e attore samuel antinelli

Samuel Antinelli, ballerino e attore nato nel 2005, si trova ad Arezzo dopo aver vinto una borsa di studio in Germania. La sua partecipazione a

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Classe 2005, ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l’Italia, fino a quando, nel 2022, entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filipp i nella squadra di Emanuel Lo nella categoria ballo hip hop e vince una borsa di studio per l’Accademia di Monaco di Baviera. Ha recitato nella serie Rai Rossella 2 – Il coraggio di una donna ed è stato protagonista dello spot Wind assieme a anessa Incontrada e Giorgio Panariello.Ha partecipato su Raidue al Tim Summ er Hits e ballato nel videoclip Mon amour di Annalisa. Ha partecipato al tour “Open” del coreografo, regista e designer Daniel Ezralow. 🔗 Leggi su Lanazione.it

