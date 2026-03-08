Un uomo di 50 anni residente a Sarzana da sei anni si trova in una situazione difficile: vive in un mini-alloggio con muffa nel quartiere Trinità, classificato come abusivo e con un posto in graduatoria molto basso. È invalido al 100% e necessita di ossigeno. La sua condizione non ha ancora trovato una soluzione concreta, nonostante le difficoltà evidenti.

Sarzana, 8 marzo 2026 – Centesimo in graduatoria e praticamente abusivo. Mauro Cattolico, il cinquantenne sarzanese residente da sei anni in un appartamento dell’Arte nel quartiere Trinità in via Pecorina, è invalido al cento per cento e deve ricorrere all’ossigeno. Ma vive in una casa di 30 metri quadrati insieme alla compagna e al figlio minorenne. Un minuscolo alloggio pieno di muffa ovunque, inadeguato alla sua precaria salute e alle esigenze di tre persone, manca anche lo spazio per il figlio. L’uomo aveva lanciato alcuni giorni fa un appello attraverso la cronaca de “La Nazione”, chiedendo pubblicamente (dopo vane interlocusioni private con vari enti) un alloggio più grande ma soprattutto nelle condizioni igieniche adeguate al suo stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea di un invalido. Mini-alloggio con muffa: “Non ci sono soluzioni”

La Spezia, invalido in terapia d'ossigeno vive in un appartamento infestato di muffaIn quelle condizioni non potrebbe vivere nessuno, figuriamoci un invalido al 100 per cento in terapia costante con l'ossigeno.

Invalido vive in una casa di 30 metri quadrati (piena di muffa): “Mio figlio dorme sul divano, non pretendiamo una villa”Sarzana, 21 febbraio 2026 – Quando la dignità si scontra con la burocrazia, a perdere sono i deboli, quelli che non sfondano le porte per occupare...

