La Spezia invalido in terapia d' ossigeno vive in un appartamento infestato di muffa

Un invalido totale, che dipende dall’ossigeno, rischia la vita in un appartamento pieno di muffa. La causa è l’ambiente malsano, che rende difficile anche la semplice convivenza. La muffa cresce in modo rapido, coprendo pareti e soffitti senza che nessuno intervenga. La situazione mette in pericolo la salute dell’uomo, che deve respirare in condizioni ormai insostenibili. La questione resta irrisolta e richiede interventi immediati.

© Tgcom24.mediaset.it - La Spezia, invalido in terapia d'ossigeno vive in un appartamento infestato di muffa

In quelle condizioni non potrebbe vivere nessuno, figuriamoci un invalido al 100 per cento in terapia costante con l'ossigeno. Eppure accade che a Sarzana, in provincia di La Spezia, un uomo di 50 anni, con gravi problemi polmonari causati dalla legionella, si trovi in un appartamento popolare ammuffito di appena 30 metri quadri da ormai 5 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Invalido vive in una casa di 30 metri quadrati (piena di muffa): “Mio figlio dorme sul divano, non pretendiamo una villa”A Sarzana, un invalido vive in una casa di soli 30 metri quadrati, piena di muffa, dove il figlio dorme sul divano. La longevità è donna. I benefici dell’Ossigeno-Ozono TerapiaL’ossigeno-ozono terapia rappresenta una metodologia in crescita nel campo della medicina moderna, evolvendosi da approccio empirico a trattamento clinico riconosciuto. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Unitre Lerici: il programma della settimana dal 23 al 28 febbraio. Città della Spezia updated their... - Città della Spezia - facebook.com facebook