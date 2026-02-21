Invalido vive in una casa di 30 metri quadrati piena di muffa | Mio figlio dorme sul divano non pretendiamo una villa

A Sarzana, un invalido vive in una casa di soli 30 metri quadrati, piena di muffa, dove il figlio dorme sul divano. La causa è il ritardo nelle assegnazioni abitative, che lascia molte persone in condizioni precarie. La famiglia chiede semplicemente un alloggio dignitoso, senza desiderare lussi. La situazione mette in evidenza come la burocrazia possa ostacolare chi rispetta le regole, lasciando senza risposte chi ha bisogno di aiuto. La speranza è che qualcosa cambi presto.

© Lanazione.it - Invalido vive in una casa di 30 metri quadrati (piena di muffa): “Mio figlio dorme sul divano, non pretendiamo una villa”

Sarzana, 21 febbraio 2026 – Quando la dignità si scontra con la burocrazia, a perdere sono i deboli, quelli che non sfondano le porte per occupare case di altri, ma aspettano fiduciosi, rispettando le regole, attendendo il proprio turno. Un turno che non arriva mai e nonostante tutto restano in attesa, chiedono, ma vengono rimpallati nell'intricato mondo degli uffici. Un labirinto senza uscita. Chi deve tutelarli? La famiglia di Mauro Cattolico, invalido al cento per cento, vive nel quartiere Trinità in via Pecorina a Sarzana, al terzo piano di un palazzo dell'Arte. Trenta metri quadrati di casa, il figlio dorme sul divano.