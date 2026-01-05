Ocean Viking in porto a Savona | a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo | Video

Alle prime luci dell’alba, la nave Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée, è approdata nel porto di Savona con a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo. L’arrivo si inserisce nelle operazioni di monitoraggio e soccorso in mare, evidenziando l’impegno delle organizzazioni umanitarie nel garantire assistenza e sicurezza ai migranti. Qui i dettagli sulla situazione e le attività in corso.

È arrivata alle prime luci dell'alba nel porto di Savona la nave ONG Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée. A bordo 33 migranti, tra cui una donna e tre minori, anche non accompagnati, soccorsi dopo giorni di difficoltà nel Mediterraneo centrale. Le persone erano state evacuate dal mercantile Maridrive 703 al termine di un'operazione complessa avvenuta tra Malta e Tunisia. Le operazioni di sbarco e accoglienza sono seguite da Asl2, Croce Rossa, mediatori culturali e forze dell'ordine.

