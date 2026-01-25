Ice Obama accusa Trump | Nostri valori sotto attacco | ogni americano sostenga le proteste a Minneapolis

L’uccisione di Alex Pretti ha suscitato dure proteste a Minneapolis, sollevando preoccupazioni sui valori fondamentali degli Stati Uniti. In un messaggio, Barack Obama ha sottolineato l’importanza di sostenere le proteste pacifiche come forma di tutela dei principi democratici e dei diritti civili, invitando tutti gli americani a riflettere sulla necessità di preservare i valori condivisi in momenti di crisi.

“L’uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante. Dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito di appartenenza, poiché molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”. Ad affermarlo è l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama in un appello pubblico alla responsabilità democratica di tutti i cittadini che sostiene apertamente le proteste pacifiche che hanno inondato le strade di Minneapolis, dove nei giorni scorsi sono state uccise due persone. “Le forze federali e gli agenti dell’immigrazione hanno un lavoro difficile — scrive Obama nella sua nota —, ma gli americani si aspettano che svolgano i loro compiti in modo legale e responsabile e che collaborino con le autorità statali e locali, anziché agire contro di esse, per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: GUARDA: L’ex direttore dell’ICE rivela cosa c’entra con le decisioni dell’agenzia sulle città da prendere di mira; BIAS DELLA BROADCAST: come i media inesorabilmente inquadrano ICE e Trump come cattivi.

L'accusa di Gad Lerner all'ICE di Donald Trump: "Tra poco celebreremo la giornata della Memoria, e gli agenti mascherati dell'ICE con i loro rastrellamenti ricordano tristemente la Gestapo." Puoi rivedere l'intervento completo di Gad Lerner al link in bio #la - facebook.com facebook

