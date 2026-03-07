Concorso Autisti Qualiano Multiservizi | errori nei verbali

Il concorso per tre autisti di Qualiano Multiservizi ha attirato l’attenzione a causa di errori riscontrati nei verbali e di dubbi sulla validità degli atti. Sono state avanzate richieste di intervento da parte di alcuni cittadini e si discute sulla regolarità dell’intera procedura. La vicenda rimane al centro di discussioni pubbliche e si attendono sviluppi ufficiali.

Qualiano Multiservizi: nuovo errore nella graduatoria degli autisti
Qualiano Multiservizi, segnalate nuove anomalie nella graduatoria degli autisti