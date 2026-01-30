Il consigliere comunale di Qualiano, Porcelli, ha chiesto di vedere i documenti relativi a una fattura

Il consigliere comunale ha richiesto la documentazione richiamata nella determina di liquidazione, evidenziando la differenza tra l’importo fatturato e il canone previsto dalla convenzione e chiedendo di verificare l’iter seguito dall’amministrazione. Negli ultimi mesi, attorno ai rapporti economici tra il Comune di Qualiano e la società in house Qualiano Multiservizi S.r.l. (incaricata della gestione del servizio pubblico di igiene urbana e servizi complementari) si sono concentrati interrogativi e richieste di verifica, formalizzati in atti amministrativi e segnalazioni. Il punto più recente riguarda la Determinazione Dirigenziale n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, fattura “extra” a Multiservizi: l’acceso agli atti di Porcelli

Approfondimenti su Qualiano Fattura

Il concorso per presidi, bandito il 18 dicembre 2023, ha suscitato numerosi ricorsi in tutta Italia, Lombardia inclusa, regione con il maggior numero di posti disponibili (156).

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

In data 15/01/2026 in favore della Qualiano Multiservizi sono stati determinati pagamenti per un totale complessivo di €422.502,37. Da quanto apprendiamo dagli atti, - €231.000,00 riguardano un impegno di €210.000,00 del 2025 sommato ad un impegno di - facebook.com facebook