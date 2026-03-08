A Santa Luce sono state installate due nuove colonnine per il monitoraggio ambientale e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il progetto prevede una gestione triennale di queste apparecchiature, che consentiranno di raccogliere dati utili a controllare le condizioni del territorio. L'iniziativa si inserisce in un intervento più ampio di attenzione alla tutela ambientale nel territorio comunale.

SANTA LUCE Santa Luce investe sulla prevenzione ambientale. Un progetto che prevede l’installazione e la gestione triennale di due colonnine per un sistema integrato di monitoraggio ambientale e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Comune di Santa Luce ha partecipato al bando "Bonus Ambiente" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra nell’ambito dell’iniziativa "Sosteniamo il Territorio", prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021. Il progetto ha un valore complessivo di circa 27 mila euro, finanziato per il 50% dalla Fondazione e per il restante 50% dall’amministrazione comunale. Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha come Rup il tecnico comunale, geometra Fabio Carmignani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove colonnine di monitoraggio per meteo e dissesto idrogeologico

