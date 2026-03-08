nuova tecnica rigenerativa cambia la ricostruzione delle ossa

Una nuova tecnica rigenerativa rivoluziona il modo in cui si ricostruiscono le ossa. Questa innovazione si concentra sulla riparazione ossea, offrendo nuove possibilità per trattare danni che, a livello globale, causano disabilità a lungo termine. L’approccio permette di intervenire direttamente sui tessuti ossei danneggiati, migliorando le procedure di recupero e riducendo i tempi di guarigione.

I danni alle ossa rappresentano una delle principali cause di disabilità a lungo termine a livello globale. Ora, un team di ricercatori dell’Università di Lund in Svezia ha sviluppato una struttura di cartilagine priva di cellule, progettata per guidare il corpo nella rigenerazione dell’osso danneggiato. Secondo lo studio, questo trapianto ingegnerizzato può favorire la guarigione ossea senza scatenare forti reazioni immunitarie. I test finora effettuati sui modelli animali hanno mostrato risultati promettenti, e i ricercatori sono pronti a passare agli studi clinici sull’uomo. Grandi lesioni o perdita di sezioni di osso possono ostacolare la naturale capacità del corpo di riparare il tessuto danneggiato. 🔗 Leggi su Billipop.com

