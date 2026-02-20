La nuova instabilità delle relazioni internazionali cambia le mappe dell’energia

La crescente instabilità tra le nazioni, alimentata dalla guerra in Ucraina, ha rivoluzionato il mercato energetico globale. Le tensioni geopolitiche e le sanzioni imposte hanno interrotto le forniture di gas e petrolio, creando carenze e aumenti di prezzo. Le aziende cercano alternative più rapidamente, mentre i governi rivedono le strategie di approvvigionamento. Questa nuova fase di incertezza rende difficile prevedere i prossimi sviluppi nel settore energetico internazionale. Le conseguenze si fanno sentire anche sui consumatori e sui paesi più dipendenti dalle importazioni.

Non una somma di crisi ma un vero e proprio cambio di fase. Il disordine non è più l'eccezione ma il nuovo sistema operativo delle relazioni internazionali. E l'energia – un settore storicamente lento, fatto di cicli lunghi e trasformazioni progressive – oggi è al centro di uno dei più rapidi processi di riordino degli ultimi cinquant'anni. Queste due dinamiche scorrono affiancate: un mondo conteso e un sistema energetico che cambia materiali, geografie e logiche. Non comprenderle insieme significa leggere solo metà del quadro. Partiamo dal dis-ordine internazionale. A prima vista potrebbe sembrare tutto imprevedibile: guerre, tensioni commerciali, blocchi navali, attacchi cyber.